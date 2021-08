Skandal na dworze. Fergie komentuje wybryk zięcia

Przyzwyczailiśmy się do tego, że pałac nigdy nie komentuje żadnych skandali. Kto wyłamał się tym razem? Niepokorna Fergie, czyli teściowa Jacka, mama Eugenii. Właśnie wydała swoją pierwszą powieść, więc udziela się w mediach. W programie "The one show" została zapytana o wybryk męża córki i stanęła w jego obronie.