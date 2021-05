Mąż Ireny Jarockiej opowiada o ich relacji. Jaki był powód usunięcia artystki z Alei Gwiazd?

- W sierpniu ubiegłego roku zwróciłem się do prezydenta Sopotu "z prośbą o pilny kontakt, aby wybrnąć z tej trudnej sytuacji dla mnie jako wdowca po Irenie Jarockiej oraz naszej córki". (..) Minęło pół roku, a ten portret nadal pozostawał na drodze do Opery Leśnej w Sopocie. W styczniu tego roku przesłałem kolejną prośbę do prezydenta Sopotu. W końcu tydzień temu dotarła do mnie wiadomość z redakcji portalu trójmiasto.pl, że portret Ireny został zamalowany - wyznał Sobolewski.