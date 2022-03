Mąż Joanny Krupy jest w Polsce i pomaga uchodźcom. Modelka także planuje wyjechać

Na co dzień mieszka w pięknym Los Angeles z mężem i córeczką Ashą. Jednak mąż Joanny, Nunes Douglas, gdy tylko wybuchła wojna, przyleciał do Polski, by pomagać na granicy z Ukrainą. Teraz w największym serwisie plotkarskim w Stanach, TMZ, Krupa opowiedziała co nieco o tym, czym zajmuje się tutaj Douglas.