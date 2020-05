Aktorka zasmakowała w życiu bez rodziny. Zostawiła męża i trójkę dzieci

Megan Fox i Brian Austin Green poznali się na planie serialu w 2004 r. Ona miała 18 lat, on 30. Po dwóch latach ogłosili zaręczyny, ale później je zerwali. W końcu jednak doszli do wniosku, że chcą razem iść przez życie i w 2010 r. stanęli na ślubnym kobiercu. Doczekali się trójki dzieci (synowie w wieku 4, 5 i 8 lat), ale życie rodzinne nie było usłane różami .

Brian Austin Green wyznał, że między nim a Megan Fox nie układało się od miesięcy. Małżonkowie żyją osobno, przy czym to on zajmuje się dziećmi. 34-latka rzuciła się w wir pracy i tylko to ją teraz interesuje.

- Powiedziała mi: "Wiesz co, kiedy pracowałam z dala od domu, dotarło do mnie, że wtedy czuję się bardziej sobą i lubię siebie w takiej sytuacji. Myślę, że to jest coś, co powinnam dla siebie spróbować". To mnie zmartwiło, ale nie mogę się na nią denerwować z tego powodu, bo ona nie prosiła o takie uczucia – mówił wyrozumiały mąż.