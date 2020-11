Megan Fox nie daje za wygraną. Jej relacja z byłym mężem przypomina pole walki

Megan Fox i Brian Austin Green przez długi czas wyglądali na zakochaną i bardzo szczęśliwą parę. Dziesięcioletni związek, małżeństwo, troje synów - niestety to nie przetrwało. Na początku tego roku aktorka zaczęła być widywana z raperem Machine Gun Kellym.

Megan Fox dość mocno zaangażowała się w nowy związek, jednocześnie między nią a jej mężem stopniowo robiło się coraz gorzej. Po dawnych uczuciach nie pozostał nawet ślad. Megan za to chwaliła się w sieci zdjęciami z nowym ukochanym. Machine Gun Kelly deklarował zresztą, że traktuje ten związek bardzo poważnie.

Burzę rozpętało zdjęcie, które na Instagramie opublikował Brian Austin Green. Nie jest to dokładnie ta fotka, ponieważ Megan Fox w dość mocny sposób komentowała zdjęcie, na którym jej mąż pozował wraz z synem w kostiumach halloweenowych. Zarzuciła swojemu ex, że poprzez takie działania on lansuje się na "ojca roku", a z niej robi nieobecną w życiu dzieci matkę.