Megha Markle w ciąży! Jakie obywatelstwo będzie mieć jej drugie dziecko?

Po ogłoszeniu w walentynki informacji o drugiej ciąży Meghan Markle fani brytyjskiej rodziny królewskiej po prostu oszaleli. Zaczęły się dyskusje nt. płci dziecka, kiedy je księżna urodzi, jakie imię dostanie. W to ostatnie zaangażowali się nawet bukmacherzy, proponując zakłady.

W związku z tym, że para mieszka teraz w Kalifornii, pojawiła się jeszcze kwestia obywatelstwa przyszłej pociechy książęcej pary. Harry i Meghan są innych narodowości, do tego należy zorientować się w kwestiach prawnych co do obywatelstwa USA i Wielkiej Brytanii.