Meghan groziło niebezpieczeństwo. Mowa o "skrajnej prawicy"

Książę Harry niejednokrotnie przyznawał, że obawiał się o życie swojej żony. W wywiadzie z Oprah Winfrey Meghan mówiła o tym, że miała myśli samobójcze, natomiast Harry w dokumencie Apple+ "The Me You Can’t See" bez ogródek przyznał: "Moja mama została zagoniona na śmierć, gdy związała się z kimś, kto nie był biały i zobaczcie, co się stało. Chcesz mówić o historii, która się powtarza? Oni nie spoczną, dopóki ona nie umrze". Obawa o życie Meghan była jednym z kluczowych powodów, dla których książęta Sussex zdecydowali się odejść z rodziny królewskiej, a następnie wyprowadzić się z Wielkiej Brytanii.