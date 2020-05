Świętowali rocznicę ślubu. Meghan miała dla Harry'ego piękny prezent

Harry i Meghan zaszyli się przed swoimi fanami. Nie udzielają się w mediach, nie wrzucają zdjęć na profile w mediach społecznościowych, a jedyne posty, które publikują, to oficjalne podziękowania np. dla służby medycznej. W czasie pandemii była książęca para usuwa się w cień. To nie znaczy jednak, że nie pojawiają się nowe plotki na ich temat. Te, wyjątkowo, nie są w żaden sposób negatywne. No w końcu!