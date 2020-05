To miał być najpiękniejszy ślub. Dla Meghan złamano wiele zasad

Gdy dwa lata temu rozwiedziona Afroamerykanka wchodziła do brytyjskiej rodziny królewskiej, wieszczono rewolucję. Skostniała monarchia otworzyła się na inność. Wybranka księcia Harry'ego okazała się być innej narodowości i rasy, dodatkowo jest od niego starsza i ma bardziej skomplikowaną przeszłość. Mimo to zaufano Meghan Markle, a ona swoim postępowaniem udowodniła, że daleko jej do kierowania się książęcą perspektywą.

Kontrowersje wzbudzał też fakt braku na ślubie ojca Meghan, Thomasa Markle. Były filmowiec już wtedy słynął ze sprzedawania mediom prywatnych informacji na temat córki i jej partnera. Dlatego panna młoda nie poprosiła go, aby poprowadził ją do ołtarza. Do kościoła Meghan wkroczyła samotnie. Dopiero na kilka metrów przed ołtarzem dołączył do niej książę Karol, który przekazał ją w ręce swojego syna.