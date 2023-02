Meghan i Harry muszą zeznawać. Siostra księżnej wytoczyła im proces

Samantha Grant to córka Thomasa Markle’a i jego pierwszej żony, a tym samym przyrodnia siostra Meghan. Jak donosi "Daily Mail", 58-latka poszła do sądu i domaga się 75 tys. dol. (ponad 330 tys. zł) odszkodowania za zniesławienie, którego miała się dopuścić Meghan i Harry w głośnym wywiadzie z Oprah Winfrey. Część domniemanych kłamstw trafiła później do książki "Finding Freedom".