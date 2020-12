Meghan i Harry święta spędzą po swojemu. Chcą stworzyć własne tradycje

Historia związku Meghan i Harry'ego wydaje się być tak nieprawdopodobna, jakby była z filmu, a jednak to wszystko dzieje się naprawdę. Do momentu, aż oni tego nie zrobili, trudno było wyobrazić sobie, że ktoś wyłamie się z brytyjskiej rodziny królewskiej. Meghan Markle i książę Harry udowadniają, że nawet będąc pod stałą obserwacją mediów z całego świata, wciąż można wzbudzić spore zaskoczenie.

Tegoroczne święta będą już drugimi, których Meghan i Harry nie spędzą w Wielkiej Brytanii. W ubiegłym roku bawili się w tym okresie w lubianym przez gwiazdy luksusowym okresie. W tym roku Boże Narodzenie spędzą w swoim nowym domu w Santa Barbara. - Meghan i Harry naprawdę nie mogą się doczekać pierwszych Świąt Bożego Narodzenia w ich nowym domu. To duża zmiana dla Harry’ego, ponieważ jest przyzwyczajony do mroźnych świat. Ale najwyraźniej nie może się doczekać, by stworzyć z żoną nowe tradycje - mówił bliski znajomy pary w rozmowie z portalem Hollywoodlife.com.

I choć w tym roku Meghan i Harry chcieli udać się do Wielkiej Brytanii, pandemia pokrzyżowała ich plany. - Gdyby sytuacja na świecie była inna, wróciliby do Wielkiej Brytanii, aby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. W tym roku nie mają tego w planach. Zamiast tego zadowolą się rozmowami wideo podobnie jak wiele innych rodzin - kontynuował informator portalu.

Meghan Markle czyta bajkę ze swoim synkiem

Meghan i Harry przekuwają to w okazję do tego, by jak najwięcej czasu spędzić z małym Archiem. - Jedną z pozytywnych rzeczy jest to, że mogą zarówno całkowicie odpocząć, jak i skupić się na cieszeniu się Bożym Narodzeniem z Archiem Chłopiec jest coraz większy i bardziej świadomy. Jego rodzice są zachwyceni tym, jak cieszy się z tegorocznych świąt - mówił znajomy pary.