Katastrofa na horyzoncie. Meghan i Harry szykują kolejny wywiad?

"Nie mogę wyobrazić sobie, że Karol lub William znów im zaufają. Jeśli Harry i Meghan zrobią jeszcze raz to wszystko, oznacza to koniec ich relacji z monarchią" - czytamy na łamach wspomnianego magazynu. Dampier zwraca też uwagę, że już teraz nawet najbliżsi Harry'emu żyją w wielkiej niepewności co do kolejnych planów i intencji Sussexów.