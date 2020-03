Meghan i Harry wrócili do Londynu. Nie zatrzymali się w Pałacu Buckingham

Meghan Markle i Harry przestaną pracować dla rodziny królewskiej 31 marca, ale już od dwóch miesięcy nie brali udziału w żadnych oficjalnych wydarzeniach. Teraz wrócili jednak do ojczyzny Harry'ego, by uświetnić imprezę charytatywną w Londynie.

Wieczorem 5 marca Meghan i Harry mają być gośćmi honorowymi na wydarzeniu Endeavour Fund Awards. To impreza charytatywna, na której nagradza się sportowe i przygodowe dokonania rannych, chorych lub dotkniętych niepełnosprawnością mundurowych. Gala odbędzie się w Mansion House, historycznej siedzibie Lorda majora Londynu. Małżonkowie przybyli do stolicy dzień wcześniej i choć królowa nie zamknęła przed nimi drzwi pałacu, wybrali inne miejsce do noclegu.

Goring Hotel to miejsce ze 110-letnią tradycją. Brytyjska prasa wylicza, że za jedną noc Harry i Meghan musieli tam zapłacić 8,4 tys. funtów, czyli ok. 42 tys. zł.

Czy młodych małżonków to zraziło? Ależ skąd! Czym prędzej spakowali walizki i pierwszym samolotem polecieli do swojej rezydencji w Kanadzie. Teraz jednak musieli wrócić. Dokładnie do 31 marca oficjalnie są "starszymi członkami rodziny królewskiej", a co za tym idzie, wciąż muszą wywiązywać się ze swoich obowiązków względem królowej.