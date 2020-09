Meghan i Harry wystąpią w reality show Netfliksa

Odkąd Meghan Markle wyprowadziła się z księciem Harrym do Stanów i postawiła na życie z dala od rodziny królewskiej, otworzyło się przed nią wiele możliwości. Nie kryła, że chce wraz z mężem kontynuować swoją pracę jako społeczniczka i aktywistka oraz skupiać na działalności charytatywnej, tworząc własną fundację.

Bardzo szybko równocześnie zaczął upominać się o nią show-biznes i branża filmowa. Meghan zdążyła m.in. nawiązać współpracę z Disneyem i podłożyć głos do filmu o słoniach. Spekuluje się także, że księżna być może na dobre wróci do aktorstwa. Zanim jednak to nastąpi, apetyt na współpracę z Meghan mają producenci popularnych programów.