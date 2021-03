Meghan Markle i książę Harry przerywają milczenie. Wydali oświadczenie

W czwartek 18 marca okazało się, że tabloidy niewiele się nauczyły po tragicznej śmierci księżnej Diany i wciąż stosują metody brudnej inwigilacji. "Byline Investigates" przedstawiło rezultaty śledztwa dziennikarskiego, które wykazało, że "The Sun" zatrudniło prywatnego detektywa z Los Angeles tuż po tym, jak Meghan zaczęła się spotykać z Harrym. Dany "Danno" Hanks miał za zadanie prześwietlić nie tylko nową partnerkę księcia, ale także całą jej rodzinę, przyjaciół i znajomych.

Stosując nielegalne metody, detektyw zbierał prywatne informacje (od numerów telefonów, przez prywatną korespondencję, po numer ubezpieczenia). Jego działania przyczyniły się do poróżnienia między księżną a jej ojcem. Przyznając się do tego, Danno przeprosił. Mężczyzna twierdzi, że "The Sun" wiedziało o wszystkim, ale gazeta zaprzecza, że zlecała nielegalne działania i wiedziała, że korzysta z owoców oszustwa.