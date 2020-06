Meghan Markle jest w drugiej ciąży? Chce ukryć to przed brytyjską rodziną królewską

Od ogłoszenia decyzji Meghan Markle i księcia Harry'ego o odseparowaniu się od brytyjskiej rodziny królewskiej minęło już prawie pół roku . Para zdecydowała się na wyprowadzkę najpierw do Kanady, potem do Los Angeles. W swoim rodzinnym mieście Meghan znowu może czuć się swobodnie.

Zobacz: Meghan zabrała biżuterię po księżnej Dianie do Los Angeles

- Przyznała, że od jakiegoś czasu starali się o dziecko, bo chcieli, aby Archie miał rodzeństwo w zbliżonym wieku. Meghan i Harry zrobili wszystko, aby jak najszybciej do ich rodziny dołączyła mała dziewczynka - zdradza informator "New Idea".

- To nie jest przypadek. Meghan zaplanowała to, aby świat dowiedział się o jej ciąży, po tym jak powie to swojej mamie. Uknuła, aby królowa i dwóch następców tronu dowiedzieli się w tym samym czasie jak wszyscy inni, zwyczajni ludzie - twierdzi informator tabloidu.