Meghan Markle na zakupach z psem. Złamała świętą zasadę

"Był tak straumatyzowany oblężeniem jej domu, ciągłym dzwonieniem do drzwi, że zupełnie się zmienił. Kiedy ktoś podchodził do Meg, stawał się agresywny. Nie mogła zabrać go ze sobą do Anglii. Sąsiedzi Meg łaskawie zgodzili się go adoptować" - wspominał Harry w autobiografii "Spare".