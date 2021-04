Odczytała aluzje Meghan. Wnuczka królowej nigdy jej nie ufała

W programie Oprah Winfrey Markle opowiadała ze łzami w oczach, że przed narodzinami jej syna w Pałacu zastanawiano się, jakiego koloru skóry będzie to dziecko. I nie były to żadne zasłyszane plotki, a temat rozmów podejmowany w obecności księcia. Meghan i Harry nie oskarżyli nikogo z imienia i nazwiska, ale Zara Tindall podobno do dziś nie może przetrawić, że zarzuty rasistowskiego traktowania odnosiły się do jej matki.