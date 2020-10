Meghan Markle porównała social media do narkotyków

Meghan Markle wzięła udział w wydarzeniu Fortune's Most Pwerful Women Next Gen Virtual Summit, podczas którego wypowiadały się najbardziej wpływowe kobiety. Wydarzenie odbywało się online, a żeby wziąć w nim udział, trzeba było uiścić wpisowe w wysokości 1750 dolarów. Meghan Markle mówiąc o zagrożeniach współczesnego świata, szczególny nacisk położyła na media społecznościowe.

Podczas swojego wystąpienia porównała użytkowników social mediów do narkomanów. Zaznaczyła, że w języku angielskim do określenia jednych i drugich używa się tego samego słowa: "user".

- Jest tam coś algorytmicznego, co tworzy tę obsesję, która moim zdaniem jest bardzo niezdrowa dla wielu ludzi. Mam wiele obaw o ludzi, którzy mają obsesję na punkcie mediów społecznościowych i tego, jak bardzo stało się to częścią naszej codziennej kultury. To jest uzależnienie.