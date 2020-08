Meghan Markle namawia Amerykanów do udziału w wyborach. Uważa, że zasłużyli na zmianę prezydenta

39-latka wzięła udział w wideokonferencji When All Women Vote Couch Party zorganizowanej przez Michelle Obamę. Meghan Markle nie kryła ekscytacji tym zaproszeniem i nazwała żonę byłego prezydenta USA swoją przyjaciółką. Dobitnie podsumowała, co dla niej oznacza udział w demokratycznych wyborach.

- Kiedy myślę o głosowaniu i dlaczego jest to tak bardzo dla nas wszystkich ważne dla nas, sformułowałbym to następująco: głosujemy, aby docenić tych, którzy byli przed nami i chronić tych, którzy przyjdą po nas, ponieważ na tym polega społeczność i właśnie o to chodzi w tych wyborach - powiedziała Meghan Markle.

- Do dnia wyborów pozostało tylko 75 dni, a to już bardzo blisko, a mimo to jest tak wiele do zrobienia w tym czasie, ponieważ wszyscy wiemy, o co toczy się walka w tym roku. Myślę, że wszyscy o tym wiedzą. A skoro jesteście tutaj, to jesteście zmobilizowani do tego, aby zobaczyć zmianę, której wszyscy potrzebujemy i na którą zasługujemy - dodała.