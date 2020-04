Nikt nie miał o tym pojęcia. Znamy przykre szczegóły pozwu

W maju 2 lata temu gazeta "The Mail on Sunday" opublikowała listy, jakie Meghan wysyłała do swojego ojca. Nie były to specjalnie miłe wiadomości. Ówczesna 36-latka zarzucała ojcu m.in. to, że nie był obecny na jej ślubie. Ich publikacja postawiła żonę księcia Harry'ego w bardzo niekorzystnym świetle.