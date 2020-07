Meghan Markle pozostawiona "bez ochrony". To wina błędnej polityki Pałacu

Informacje opublikowane przez amerykański portal dotyczą głośnego procesu Meghan Markle z brytyjską grupą medialną Associated Newspapers Limited, właścicielem takich tytułów jak "Daily Mail" i "The Mail". Jak wynika z dokumentów, do których dotarli dziennikarze portalu, reprezentujący żonę Harry'ego prawnicy twierdzą, że zwyczaj nie komentowania doniesień kolorowej prasy na temat życia rodziny królewskiej szczególnie mocno uderzył w ich klientkę. Z tego powodu Meghan Markle czuła się pozostawiona "bez ochrony" przez rodzinę królewską w czasie ciąży i nie była w stanie bronić się przed "setkami tysięcy nieprzychylnych jej artykułów".