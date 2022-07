Meghan z synem. Archie to już wyrośnięty chłopiec!

4 lipca to dla większości Amerykanów najważniejszy dzień w roku, kiedy to hucznie fetują Dzień Niepodległości. Markle, która urodziła się w Los Angeles, również tego dnia świętowała i to w typowy dla USA sposób. Tego dnia zabrała męża Harry'ego i syna Archiego na odświętną paradę. I to właśnie tam fani zrobili jej zdjęcia.