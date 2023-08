Meghan Markle skończyła 42 lata. Miała burzliwe życie, zanim poznała księcia

Meghan Markle to postać ze wszech miar kontrowersyjna. Jedni widzą w niej ofiarę brytyjskiej monarchii, inni obwiniają za kryzys, który doprowadził do odsunięcia się księcia Harry’ego od rodziny królewskiej. Jedno jest pewne - Meghan zapisała się na kartach historii, choć nic nie wskazywało na to, że będzie kimś więcej niż jedną z wielu celebrytek z burzliwym życiem prywatnym.