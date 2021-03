Miarka się przebrała. Meghan Markle ujawni, kto pytał o kolor skóry Archiego

Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego odbył się na początku marca. Na jaw wyszło wiele wątków, które nieco zburzyły wizerunek rodziny królewskiej. Meghan wyznała, że miała myśli samobójcze, kiedy była w ciąży z Archiem. To jednak nie wszystko. Okazało się, że ktoś z rodziny królewskiej zastanawiał się, jakiego koloru skóry będzie ich syn. Oprah Winfrey zdradziła jednak, że nie zastanawiali się nad tym królowa Elżbieta ani książę Filip.

Przed kilkoma dniami zagraniczne media podały, że para zastanawia się nad ujawnieniem tożsamości osoby, która zadała to pytanie Harry'emu. Opinia publiczna typuje księcia Karola lub jego żonę Camillę. - Mogą też ulec pokusie, by ujawnić informacje w napływie złości, ponieważ nie czują, że reakcja pałacu była wystarczająco dobra - stwierdził informator magazynu "Woman's Day".

Meghan ujawni, kto pytał o kolor skóry Archiego

Teraz okazuje się, że księżna Sussex podjęła już decyzję. - Meghan i Harry zbliżyli się do tego, tak zwanego winowajcy, tak blisko, jak to tylko możliwe, bez wskazywania go wprost - zdradził informator magazynu.