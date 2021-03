Książę William: "Nie jesteśmy rasistami". Zdjęcia sprzed 9 lat mówią co innego

"Poruszone kwestie, szczególnie kwestia rasy, są niepokojące. Chociaż niektóre wspomnienia mogą się różnić, są one traktowane bardzo poważnie i rodzina omawia je prywatnie" – czytamy.

Na niektórych fotkach widać Williama i Kate siedzących na wielkiej platformie, niesionej na barkach przez kilkunastu czarnoskórych mężczyzn. Innym razem zasiadali na przenośnym tronie, przypominającym ten, którego niegdyś używali papieże (sedia gestatoria). W Kościele rzymskokatolickim taki środek transportu odszedł do lamusa w 1978 r., gdy tron papieski objął Jan Paweł II.

34 lata później brytyjska para książęca nadal to robiła na terenach dawnych kolonii. Można to tłumaczyć lokalną tradycją, ale nie da się ukryć, że potomkowie białych kolonizatorów noszeni w lektyce przez czarnoskórych gospodarzy to niekorzystny obrazek dla rodziny królewskiej, która broni się przed zarzutami rasizmu.