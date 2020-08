Meghan była wściekła na siostrę. Bała się, że ta ją nagra

Co tak naprawdę dzieje się pomiędzy Meghan Markle, a jej siostrą - Samanthą? Autorzy głośnej publikacji "Finding Freedom" poświęcili temu cały rozdział. Książka obnaża relacje między członkami brytyjskiego dworu, przybliża życie Meghan przed dołączeniem do rodziny księcia Harry'ego, ale też punktuje zachowanie jej ojca, przyrodniej siostry i brata. Samantha zasłynęła w mediach jako największy krytyk księżnej. Opowiadała o niej najgorsze rzeczy. Jak zareagowała na to Meghan?