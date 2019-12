Mel Gibson z młodą dziewczyną na gali sportów walki. Dzieli ich duża różnica wieku

Mel Gibson mimo upływu lat wciąż przyciąga kobiety jak magnes. Mimo tego, że prywatnie od lat uchodzi za partnera, który nie przebiera w słowach i potrafi być agresywny. A jednak ma w sobie coś, co wciąż fascynuje kobiety. Coś, co przyciągnęło do niego ponad dwa razy młodszą dziewczynę. Gibson i Rosalind Ross doczekali się nawet wspólnego dziecka. Nie należą jednak do par, które szczególnie często pokazują się publicznie razem. Kiedy jednak już to robią, wzbudzają spore zainteresowanie. Zresztą, nie bez powodu.