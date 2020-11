Melania Trump przyjęła świąteczną choinkę. "Kogo obchodzą święta?"

Już niedługo w Białym Domu pojawią się nowi rezydenci. Donald Trump przegrał wybory prezydenckie z Joe’em Bidenem , co oznacza, że jego żona Melania w końcu będzie mogła odpocząć od różnego rodzaju obowiązków, które musi wypełniać w ramach bycia Pierwszą Damą. Zalicza się do tego m.in. nadzorowanie jednej z głównych tradycji świątecznych Białego Domu, czyli dekorowania choinki.

Melania powitała właśnie blisko 6-metrową choinkę, która tradycyjnie dotarła do Białego Domu na powozie konnym. Według różnych doniesień Trump porozmawiała krótko z dostarczycielami choinki, zapozowała do zdjęć, życzyła gapiom "wesołych świąt" i wróciła do środka.