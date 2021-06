Menadżer Kultu komentuje zamieszanie wokół zdjęcia Kazika w masce: "Ludzie żyją w szaleństwie"

Dzień później na profilu zespołu pojawiło się zdjęcie Kazika w masce do nebulizacji, opatrzone komentarzem: "Walka trwa". Selfie artysty wzbudziło liczne reakcje internautów. Poza życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia pojawiły się też podejrzenia, że artysta zachorował z powodu koronawirusa. Pod postem rozgorzała dyskusja o szczepieniach przeciwko COVID-19 i o tym, czy koncerty powinny być zarezerwowane wyłącznie dla zaszczepionych. Przypomnijmy, że takim rozwiązaniom Kult stanowczo się sprzeciwia, porównując je do apartheidu.