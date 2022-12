Menadżerka Połomskiego wypełnia jego ostatnią wolę. Mówi, co ma w planach

Prawdopodobnie nagrobek będzie wykonany z grubego szkła, na którym zostanie wyrzeźbiony profil Połomskiego. - Zaznaczam, że może to nie być ostateczna wersja, ale wydaje mi się, że to szkło może pięknie zagrać na tle muru z cegieł. Natomiast ta dolna część będzie klasyczna. Wiem, że takie rozwiązanie by się Jerzemu spodobało. Ja też nie chciałam, żeby to był zwykły grób. Chcę, żeby był niezwykły, tak jak Jerzy był niezwykły. Ten projekt to duża odpowiedzialność przed historią. Ten grób będzie tam już na zawsze, na wieki.