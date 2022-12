Spory majątek Połomskiego. To odziedziczą spadkobiercy

Druga jest taka, że testamentu jednak nie ma. Oznacza to, że dojdzie do dziedziczenia ustawowego. "Wszystko to, co zostało po artyście, a czego nie rozdysponował za życia, odziedziczy jego najbliższa rodzina. W tym przypadku są to dzieci starszego, nieżyjącego już brata Jerzego Połomskiego" - czytamy.