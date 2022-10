Miał cztery żony i mnóstwo kochanek. O jego podbojach krążyły legendy

Między pierwszym a drugim małżeństwem romansował z 13 lat młodszą Bogumiłą Wander. Kochankowie ponoć mieli tajemny szyfr - gdy prezenterka żegnała się z widzami słowami: "Do widzenia państwu, do jutra", oznaczało to, że tego wieczoru nie może zobaczyć się z Chamcem, a gdy mówiła: "Ja już się z państwem żegnam, do zobaczenia" biegła na spotkanie z aktorem. Wander liczyła na zaręczyny, ale Chamiec wkrótce znalazł nowy obiekt westchnień, czyli drugą żonę.