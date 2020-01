Miał już kończyć, kiedy wygłosił oświadczenie. Publiczność się zerwała

Jak podaje CNN, podczas koncertu w Sidney, Elton John kończąc występ, wygłosił ze sceny poruszające oświadczenie.



- Jak już wcześniej mówiłem, to cudowny kraj, kocham tu być i kiedy patrzę na to, co się tu dzieje, pęka mi serce. Dlatego musimy się skrzyknąć, walczyć i to jest mój mały wkład - mówił ze sceny Elton John.