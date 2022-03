Miał nowotwór krwi. Bridges mówi, co teraz się u niego dzieje

Bridges udowadnia, że jest aktorem, który podejmie się każdego najtrudniejszego wyzwania nawet wtedy, gdy choruje na raka. Serial "The Old Man" to bowiem produkcja napakowana scenami akcji. Z opisu produkcji wynika, że to historia weterana z CIA, który stara się wieść życie z dala od problemów. Jego tropem rusza jednak płatny zabójca, więc były agent musi zmierzyć się ze swoją przeszłością.