Miała koronawirusa. Ciągle odczuwa skutki. "Nigdy nic mnie tak nie zniszczyło"

Anna Powierza, jak wielu innych aktorów i ludzi związanych z branżą rozrywkową, boleśnie odczuła skutki pandemii koronawirusa. Zamknięte plany, nieczynne kina, ograniczenia podczas spektakli - to wszystko sprawiło, że jak sama mówiła, "znalazła się nad finansową przepaścią". - Nie wiem, co będzie, jeśli nie uda mi się spłacić kredytu, uregulować rachunków, zapełnić lodówki - mówi w rozmowie z tygodnikiem "Twoje imperium". Na szczęście po kilku miesiącach życie zawodowe wróciło prawie "do normy". Na planie "Klanu" ponownie ruszyły zdjęcia i Powierza mogła wrócić do pracy.