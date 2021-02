Tak opuściła studio TVP. Cichopek miała na sobie majątek

Pandemia zajrzała w oczy przedstawicielom świata artystycznego. Zamknięte kina i teatry spowodowały, że wiele osób straciło pracę. Są jednak tacy, którzy radzą sobie całkiem nieźle. Należy do nich z pewnością Katarzyna Cichopek. Gwiazda "M jak miłość" i prowadząca "Pytanie na śniadanie" nie narzeka i robi swoje. Jakiś czas ona i mąż dementowali nawet plotki o problemach finansowych związanych z ich szkołą tańca. Wygląda na to, że kryzys im niestraszny. Świadczyć może o tym choćby to, ile Katarzyna wydaje na ubrania.