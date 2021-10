Miała poważne problemy ze zdrowiem. I tak zrobiła spektakularne widowisko

Wielbiciele wokalistki, którzy są zaniepokojeni jej momentami mocno zastanawiającą aktywnością w social mediach i kolejnymi ingerencjami w gabinetach medycyny estetycznej, mogą spać spokojnie. Madonna na scenie to wciąż żywioł, który nie ma sobie równych. Zapis wideo "Madame X Tour" tylko potęguje to wrażenie feerią kolorów, dynamicznych ujęć i momentami epileptycznym wręcz montażem. Artystka wymaga od widza absolutnego skupienia i zabiera w podróż, która opowiada o polityce, seksizmie, siostrzeństwie i, choć brzmi to banalnie, muzyce łączącej ludzi ponad wszelkimi podziałami. A wszystko to przy akompaniamencie nie tylko jej ostatniej płyty, ale i kilku legendarnych szlagierów z "Like A Prayer" na czele.