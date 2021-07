Początki były trudne. Jest już tylko lepiej

Klaudia Halejcio w ostatnich miesiącach pokazywała swoim fanom wszystko to, co związane z ciążą i wczesnym macierzyństwem. I choć na Instagramie wszystko wygląda pięknie, niczym z katalogu, aktorka opowiedziała o pewnych trudnościach, które na swojej macierzyńskiej drodze napotkała. - Pierwszy miesiąc jest trudny, bo się siebie uczymy. Dopiero rozpoznaję, co i jaki płacz oznacza, co Nel by chciała. Jestem totalnie na niej skupiona, nic się nie liczy, to jest niesamowite. Emocji jest dużo - mówiła w "Dzień Dobry TVN".