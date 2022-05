Miasto Warszawa pomoże Macie w organizacji koncertu na bulwarach? "Nikomu niczego nie utrudniamy"

- Zadaniem policji jest reagowanie na różne sytuacje w mieście i widocznie uznali, że ta sytuacja tego wymagała. Z całą pewnością jako miasto Warszawa nikomu niczego nie utrudniamy w kwestii organizacji wydarzeń, natomiast musi to być robione z głową, zapewniając wszystkim uczestnikom bezpieczne warunki do zabawy. Wtedy policja zamiast interweniować, współpracuje z organizatorem i przykłada się do tego, aby wydarzenie przebiegało spokojnie - komentuje rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk.