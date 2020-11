Michael Jackson za wszelką cenę chciał być ojcem. "Nie był złą osobą"

Pierwsza żona Jacksona, Lisa Marie Presley jest matką czwórki dzieci, ale żadnego nie urodziła królowi popu. Michael próbował ją zmusić do rodzenia. – Mówił mi: "Jeśli tego nie zrobisz, Debbie to zrobi" – wspominała Presley w wywiadzie. – Michael nie był złą osobą, ale odebrałam to bardzo osobiście. Poczułam, że można mnie zastąpić.