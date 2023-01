Michał Bajor otworzył się na temat śmierci mamy. "Przygotowywaliśmy się na to kilka tygodni"

Piosenkarz wyznał, jaki wpływ śmierć obojga rodziców miała na jego obecne życie. - Odejście taty bardziej mną wstrząsnęło, choć przez pół roku był przykuty do łóżka. Odszedł w naszym domu w Opolu. Z bratem trzymaliśmy go za ręce. Odetchnął i uleciał. Przez chorobę mama odchodziła dłużej. Jeszcze zanim tata zachorował, już miała kłopoty. Umykała mi ta moja intelektualistka cudowna, oczytana, podróżująca ze mną od Europy po Hawaje. Moja kumpelka. Brata i mnie rozpoznawała prawie do końca. Ostatnie półtora roku spędziła blisko nas, bo wcześniej była w Opolu, a my jeździliśmy do niej na zmianę. Ale nie tak często, jak byśmy chcieli - powiedział Michał Bajor.