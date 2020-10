Michał Koterski i Marcela Leszczak w czułym uścisku. Zobaczcie zdjęcia

Michał Koterski i Marcela Leszczak to para nietuzinkowa. Pewne jest jednak, że to para, którą łączy gorące uczucie. W związku Miśka i Marceli nie brakowało wzlotów i upadków . Para przeszła nawet niedawno poważny kryzys. Po zawirowaniach nie ma jednak już śladu . Zakochanych łączy miłość i przede wszystkim syn.

"Swingersi". Michał Koterski: "Jestem osobą wierzącą i nie jestem za swingowaniem"

Oboje nie raz dali po sobie poznać, że mają dystans do siebie i spore poczucie humoru. To dlatego też w ich mediach społecznościowych nie dominują wyłącznie romantyczne zdjęcia i wpisy. A kiedy nawet już do takich pozują, to i tak nie mogą się powstrzymać od wygłupów.