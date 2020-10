Michał Koterski znów pracuje z ukochaną. Nagrali razem płytę

Jak się jednak okazuje aktorstwo to dla Michała Koterskiego za mało. "Fakt" donosi, że wraz z ukochaną, Marcelą Leszczak, pracuje nad… płytą. Para podobno stworzyła już kilka piosenek. To kolejny dowód na to, że po kryzysie w związku pary, o którym swego czasu rozpisywała się kolorowa prasa, nie ma śladu.