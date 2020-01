Michał Malitowski i jego żona dzielą się zdjęciem ze ślubu. Spójrzcie na ich oczy

Początek roku przyniósł zaskakującą wiadomość o ślubie Michała Malitowskiego i jego partnerki,Yuliyi Phillips. Choć o ceremonii wiedzieli tylko najbliżsi, teraz para dzieli się zdjęciami z własnego przyjęcia.

Informacja o ich ślubie zaskoczyła wielu fanów. Po pierwsze dlatego, że jeszcze kilka miesięcy temu Michał był mężem Joanny Leunis. A po drugie, on i jego nowa partnerka są ze sobą od niedawna. Taneczna para od kilku dni dzieli się zdjęciami z podróży poślubnej po Australii. Nie zapominają też o tych, których ciekawią zdjęcia ze ślubu. Na Instaramie Yuliyi właśnie pojawiła się kolejna fotografia z uroczego przyjęcia weselnego. Yulija podpisała: "Minął tydzień".

Choć Michał nie był zachwycony publicznym wyjawieniem ich związku, to informację potwierdził. "Nie jestem fanem miłości wyrażanej na Instagramie, ale ty zasługujesz na wszystko. Kocham Cię kochanie”.

Julia i Michał są znajomymi od lat ale długo nie mieli ze sobą kontaktu. Dopiero, gdy tancerz wyznał publicznie, że walczy z depresją, Yulija napisała do niego ze słowami wsparcia. Przyznała również że sama zmagała się chorobą, a to bardzo ich do siebie zbliżyło. Na szczęśliwy finał nie kazali fanom długo czekać.