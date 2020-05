Michał Malitowski nie mógł się spotkać z 4-letnią córką z powodu restrykcji

- Jestem w Londynie w otoczeniu tych, których kocham, a to mnie uspokaja. Z Julią robimy wszystko, co w naszej mocy, by Lia jak najmniej odczuła tę sytuację. Żeby nie udzielił jej się lęk, niepewność, tęsknota, które przecież także odczuwamy. Bawimy się, tańczymy, bo Lia to uwielbia, dzwonimy do moich rodziców i siostry, z którymi córka jest bardzo związana.