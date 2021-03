Michał Pałubski odszedł z kabaretu Chatelet. Zmagał się z ciężką chorobą

Jakiś czas temu Michał Pałubski ze znanej grupy Chatelet poinformował na Facebooku, że zdiagnozowano u niego nowotwór jądra. Kabareciarz finalnie trafił do szpitala, gdzie musiał przejść operację wycięcia guza. W styczniu 2019 r. Pałubski zamieścił zdjęcie z placówki medycznej, dodając do niego poruszający wpis.

"Diagnoza: „guz” szybka akcja ciach i po nim. Guz to poważna sprawa np. guz mózgu. Mój nie był tak poważny. Guz jądra. I tu pytanie do panów? Czemu olewacie samobadanie? A gdy już coś wyczujecie, próbujecie to zlekceważyć? Czemu guz mózgu jest poważny, a guz ulubionego organu każdego faceta już nie? Umiera się na to tak samo! I szczerze, co się stanie, jak Wam wytną jajo? Stajecie się mniej męscy? Kto jest mniej męski: Facet z jednym jajem, czy jego zwłoki? Dlatego badajcie się i leczcie!" - zaapelował do swoich fanów Pałubski.