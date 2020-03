Michał Piróg ostrzega fanów: "Ten wirus to nie zabawa"

Zagrożenie zachorowania na COVID-19 wciąż jest bardzo wysokie. W takiej sytuacji kwarantanna domowa staje się jedynym wyjściem z sytuacji. Michał Piróg opisał jak wyglądają statystyki związane z koronawirusem na świecie. Nie brzmi to optymistycznie:

"597458 osób ze zdiagnozowanym koronawirusem obecnie mamy na świecie. 133373 wyleczone przypadki. 27370 osób zmarło. Umieralność na poziomie 17%. Ten wirus to nie jest zabawa. On dopiero się rozpędza" - dodał ku przestrodze.

"To nie jest sezonowa grypa. (Proszę nie piszcie też na jakie choroby umiera więcej osób. Wiem lecz większością z nich nie zarażamy się mijając na ulicy). Dzisiaj sobota. Zapowiada się piękna pogoda. Proszę was, mimo to #zostańwdomu. Jeśli nie chcemy w tym roku pochować swoich bliskich, rodziców, dzieci, braci, sióstr, kolegów".