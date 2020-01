Michał Piróg wątpi w oddaną przyjaźń Anny Muchy. "Pewnie wywinęłaby mi numer"

Michała Piróga łączy wieloletnia przyjaźń z Anną Muchą. Jednak tancerz ma do niej pewne zastrzeżenia.



Znają się od kilkunastu lat. Razem byli jurorami programu "You can dance". Choć nie raz dogryzali sobie publicznie, oboje mają zdrowy dystans do ich relacji. Anna Mucha - jak to ma w zwyczaju - lubiła sobie żartować ze znajomego.