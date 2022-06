Michał Szpak dokonał coming outu. "Bądź z nami, queerami"

Queer to angielskie słowo oznaczające dosłownie "dziwny, osobliwy". Do Polski przybyło z Zachodu, gdzie to pojęcie jest często łączone z innymi tożsamościami i identyfikacjami płciowymi, które są nieheteronormatywne lub niebinarne. "Q" w skrócie LGBTQIA+ to właśnie "queer".